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«Эльче» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Эльче» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Эльче» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Эльче» за 2.88.

«Эльче» после 24 туров записал на свой счёт шесть побед и восемь мирных исходов, которые принесли 26 очков, что всего на пять меньше, чем у сегодняшнего противника.

Бело-зелёные порадовали серией успешных матчей в начале года, которая позволила покинуть опасную зону и оказаться на 14-й позиции. После победы над «Алавесом» хозяева уступили «Севилье».

Сегодняшние гости стартовали очень достойно и даже подавали надежды на общий успех и выход в еврокубки, но ближе к середине турнира столичные потеряли концентрацию и оказались во второй половине турнирной таблицы. Не могу не отметить, что мадридцы за пять последних туров добыли только один балл в игре с «Бетисом».

В двух последних очных матчах выигрывали представители Мадрида, но сегодня я на стороне хозяев. Предполагаю, что бело-зелёные воспользуются серьёзными игровыми проблемами «великанов», сумеют навязать свою игру и возьмут мяч под свой контроль.

Рискну и сделаю ставку на победу «Эльче», — сказал Мостовой.

Ставка на матч «Ювентус» — «Торино» с коэффициентом 2.08.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».

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