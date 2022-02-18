«Эльче» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Эльче» — «Райо Вальекано».
Ставка: победа «Эльче» за 2.88.
«Эльче» после 24 туров записал на свой счёт шесть побед и восемь мирных исходов, которые принесли 26 очков, что всего на пять меньше, чем у сегодняшнего противника.
Бело-зелёные порадовали серией успешных матчей в начале года, которая позволила покинуть опасную зону и оказаться на 14-й позиции. После победы над «Алавесом» хозяева уступили «Севилье».
Сегодняшние гости стартовали очень достойно и даже подавали надежды на общий успех и выход в еврокубки, но ближе к середине турнира столичные потеряли концентрацию и оказались во второй половине турнирной таблицы. Не могу не отметить, что мадридцы за пять последних туров добыли только один балл в игре с «Бетисом».
В двух последних очных матчах выигрывали представители Мадрида, но сегодня я на стороне хозяев. Предполагаю, что бело-зелёные воспользуются серьёзными игровыми проблемами «великанов», сумеют навязать свою игру и возьмут мяч под свой контроль.
Рискну и сделаю ставку на победу «Эльче», — сказал Мостовой.
Ставка на матч «Ювентус» — «Торино» с коэффициентом 2.08.
Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».
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