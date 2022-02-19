Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Норвич»: ставка Романа Павлюченко на матч 26-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Норвич»: ставка Романа Павлюченко на матч 26-го тура АПЛ
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Норвич».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 1.93.

«Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 54 очка в текущем розыгрыше. Правда, отставание от лидеров уже достигло девяти баллов, так что за чемпионство будет достаточно сложно бороться. В предыдущем туре с большим трудом получилось дожать скромный «Бёрнли» (1:0).

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Лестер».

«Норвич» заработал лишь 17 баллов, находясь в зоне вылета. Зелёные прибавили в последнее время и выиграли дважды за четыре прошлые встречи. Команда тем не менее в предыдущем туре не справилась с грозным «Манчестер Сити», уступив со счётом 0:4.

По моему мнению, фаворитом в этой паре является принимающий коллектив. Ливерпульцы находятся не в самом лучшем состоянии, но превосходство в классе очевидно, да и все лидеры находятся в строю.

Гости же забивают меньше всех в чемпионате, так что вот вряд ли они отличатся, а пропустить три мяча вполне способны. На выезде им тяжеловато в этом сезоне».

Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ».

Ставка на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022