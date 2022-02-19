«Ливерпуль» — «Норвич»: ставка Романа Павлюченко на матч 26-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Норвич».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 1.93.
«Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 54 очка в текущем розыгрыше. Правда, отставание от лидеров уже достигло девяти баллов, так что за чемпионство будет достаточно сложно бороться. В предыдущем туре с большим трудом получилось дожать скромный «Бёрнли» (1:0).
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Лестер».
«Норвич» заработал лишь 17 баллов, находясь в зоне вылета. Зелёные прибавили в последнее время и выиграли дважды за четыре прошлые встречи. Команда тем не менее в предыдущем туре не справилась с грозным «Манчестер Сити», уступив со счётом 0:4.
По моему мнению, фаворитом в этой паре является принимающий коллектив. Ливерпульцы находятся не в самом лучшем состоянии, но превосходство в классе очевидно, да и все лидеры находятся в строю.
Гости же забивают меньше всех в чемпионате, так что вот вряд ли они отличатся, а пропустить три мяча вполне способны. На выезде им тяжеловато в этом сезоне».
Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ».
Ставка на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
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