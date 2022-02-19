Швеция — Словакия: прогноз Владимира Вуйтека на матч за бронзу Олимпиады по хоккею

Бывший успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек сделал свой прогноз на матч за третье место на Олимпийских играх между Швецией и Словакией.
Ставка: победа Словакии с форой (+2) за 1.51.
«Я, конечно, как болельщик Словакии очень доволен игрой на этом турнире. Да и для всей страны игроки сборной уже почти как герои. И даже с финнами в полуфинале словаки смотрелись здорово, и я даже бы сказал, что по игре была ничья. Но в финале будет играть Финляндия.
Почему сборная России по хоккею проиграет финнам в финале?
А для Словакии матч за третье место — это хорошая мотивация, и настрой на эту игру будет побольше, чем у Швеции. Настроение у шведов будет не очень после поражения от России. Словакия один раз уже играла в матче за олимпийскую бронзу в 2010 году, но проиграла Финляндии. Но там была Олимпиада с участием игроков НХЛ. А то, что в Пекине эта сборная будет биться за медали — это просто огромный стимул для игроков. Плюс для словаков то, что шведы позже играли свой полуфинал.
С точки зрения того, как будет проходить игра, здесь мне сложно сказать. Может сложиться традиционно для этого турнира, и команды сыграют собранно и закрыто. А может, как часто бывает в матчах за бронзу, мы увидим 6-8 шайб. У Словакии хоть и побольше мотивации, но в то же время может быть раскрепощённость, успокоенность, что, возможно, скажется не в лучшую сторону при оборонительных действиях.
С учётом того, что шведы — явные фавориты, думаю, можно даже ставить, что словаки не проиграют в основное время за очень неплохой коэффициент. А кто хочет подстраховаться, можно взять фору (+1) или, как я, (+2) на Словакию. На этом турнире редко кто проигрывал больше чем в две шайбы».
Прогноз на матч «Айлендерс» — «Монреаль».
Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
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