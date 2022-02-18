Швеция — Словакия, хоккей на ОИ-2022. Бронзовые медали скрасят поражение от сборной России

19 февраля состоится матч за третье место Олимпийских игр по хоккею среди мужчин Швеция — Словакия. Начало встречи — в 16:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 1.56, а успех сборной Словакии оценён коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады по хоккею Швеция — Словакия 19 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч за третье место в хоккейном турнире на Олимпиаде Швеция — Словакия 19 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут идёт за 1.81. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.90.

Швеция — Словакия: прогноз на матч за третье место на Олимпиаде по хоккею (19.02.2022)

Олимпиада подходит к своему завершению. В мужском хоккейном турнире развязка тоже совсем близка. На 19 февраля запланирован матч за бронзовые медали. Он пройдёт между сборными Швеции и Словакии на льду стадиона «Национальный» в Пекине. Первое вбрасывание состоится в 16:10 мск.

Сборная Швеции на групповом этапе выступила хорошо, проиграв в плотной борьбе лишь сборной Финляндии (3:4 ОТ). В четвертьфинале обыграла одного из претендентов на медали — Канаду (2:0). Однако в полуфинале ждала сборная России, с которой матч получился очень тяжёлым (1:2 Б). Вязкая борьба и контратаки — вот как можно описать встречу несколькими словами. Основное время закончилось со счётом 1:1.

Овертайм тоже прошёл нервно, но победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удача оказалась на стороне России. Для болельщиков «Тре Крунур», конечно, обидное поражение, ждали от команды большего. С другой стороны, впереди битва за бронзу, а это тоже медаль. Причём довольно статусная. Всё же Олимпийские игры!

Сражаться предстоит с прошлым соперником по группе — сборной Словакии. К слову, на групповом этапе шведы разгромили словаков со счётом 4:1. Но даже с одной-единственной победой над Латвией (5:2) словаки вышли в 1/8 финала. Хотя тут стоит напомнить про регламент, по которому в квалификацию попали даже сами латвийцы, не набравшие ни одного очка на групповом этапе.

И тут уже надо отдать должное подопечным Крэйга Рэмзи, которые вынесли прошлого финалиста — сборную Германии (4:0). А в четвертьфинале сенсационно отправили домой США (3:2 Б). Однако в финал не позволила пройти Финляндия (0:2). Сакари Маннинен забил ещё в первом периоде, а вторая шайба пришлась в пустые ворота. Такое же обидное поражение.

Кто же теперь окажется сильнее в сражении за бронзовую награду — вопрос. По очным встречам явно номинальные хозяева имеют перевес над оппонентом. В последних пяти случаях они побеждали. Да и в группе сборная Словакии не была самым сильным соперником для Швеции. Шведы тогда пропустили единственную шайбу за полторы минуты до сирены при счёте 4:0.

Конечно, на фоне такой команды словаки не выглядят фаворитами. Букмекеры отдают предпочтение как раз оппоненту. И всё же они отправили домой шустрых американцев и бойких немцев, а это дорогого стоит. Плюс дали бой сборной Финляндии. Так что говорить о явном превосходстве недавнего соперника сборной России не стоит. Словакия может дать бой.

У словаков нет такого мастеровитого состава, но забрасывать удавалось прилично. Юрай Слафковски забросил пять шайб на турнире. Впрочем, столько же только у Лукаса Валльмарка из Швеции. И это больше, чем у остальных на турнире, что впечатляет. Так что забрасывать точно есть кому. Любопытно, что Швеция на групповом турнире в среднем забрасывала по три шайбы. Солидно.

Мы бы рассмотрели ставку «П1 и обе забьют» за 1.98. Всё-таки в группе шведы уже обыгрывали оппонента, да и в личных встречах у них перевес явный. Конечно, Словакия не сдастся без боя. Возможно, исход матча решит одна шайба. И всё же нам видится победа шведов. Что-то из разряда 3:2 или 2:1 в их пользу здесь вполне может быть.

Швеция — Словакия: прогноз и ставка на матч за третье место на Олимпиаде 19 февраля

Сборная Словакии сотворила сенсацию, но не смогла переиграть сборную Финляндии, а сборная Швеции уступила России. Обе команды наверняка разозлились, однако у обеих важный матч за бронзу. Нужно забыть всё, что было до этого. Хотя в целом шведы выглядят фаворитами. Они уже выигрывали в очном противостоянии на групповом этапе. На наш взгляд, сумеют и теперь.

Ставка: обе забьют + победа сборной Швеции за 1.98.