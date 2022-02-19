Финляндия — Россия: ставка Павла Лысенкова на матч за золото ОИ-2022 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на финал Олимпиады в Пекине, в котором сыграют Финляндия и Россия.

Ставка: тотал меньше 3.5 шайбы за 2.47.

«Финны – лучшая сборная на этой Олимпиаде по системности игры, по тому, как они проявляют себя в атаке, по тому, как они идут к этому финалу. Финляндия никогда в своей истории не выигрывала золото Олимпиад, это их шанс.



СССР и Россия девять раз уже были олимпийскими чемпионами, есть шанс стать 10-кратными олимпийскими чемпионами.



Я заметил, что Финляндия по ходу турнира немножко подсаживается. Словаки могли проиграть не 0:2 в полуфинале, а могли сравнять счёт, они неплохо на финнов накатывали. Финны возрастные, возможно, они немного подсели к концу турнира.



Россия, наоборот, прибавляет от матча к матчу. Сказывается физика, которую подтягивали в Новогорске. Это может помочь, так что я не стал бы однозначно говорить о том, что Финляндия обязательно выиграет этот финал.



Раньше мы Финляндию обыгрывали на одном коньке, но потом она стала прибавлять, а сейчас её победы над Россией никого не удивляют. Финляндия – главный фаворит.



Я бы не стал ставить на победу финнов, не стал бы ставить на победу России. Мне кажется, что здесь надо брать тотал меньше. Счёт 1:0 – это самая классическая развязка финала Олимпиады. Финны очень здорово действуют в защите, Россия тоже хорошо себя проявляет в этом компоненте на Олимпиаде. Я беру тотал меньше 3.5 гола за коэффициент 2.47. Много шайб мы здесь увидим, только если одна из команд забьёт пару шайб на старте матча, а вторая команда вынуждена будет раскрываться. Этот сценарий, мне кажется, маловероятен».