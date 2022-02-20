«Боруссия» Д — «Боруссия» М: ставка Алексея Андронова на дерби в Бундеслиге

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 23-м туре немецкой Бундеслиги.

Ставка: тотал в матче от 4 до 6 мячей за 2.25.

«Говорим о матче Бундеслиги, где опозорившаяся в Лиге Европы дортмундская «Боруссия» будет встречаться с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

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Я уже не понимаю, где та грань позора, за которой руководство дортмундцев поймёт, что пора приступать к серьёзным реформам. Не могут руководители клуба совершать вечно одни и те же ошибки. У команды плохой состав, скоро она опять потеряет своего лучшего игрока, а может, и не одного. То, что она пока ещё остаётся на втором месте, это некий нонсенс.



Для «Боруссии» из Мёнхенгладбаха это хорошая цель для охоты, чей бывший тренер возглавляет сейчас дортмундцев. Наверняка гости захотят доставить Марко Розе проблем. Шансы не просто есть, а они достаточно велики. Учитывая, как безобразно дортмундцы играют в обороне, надо делать ставку на тотал. Мне нравится ставка тотал от 4 до 6 мячей с коэффициентом 2.25. Мне кажется, что он заслуживает того, чтобы рискнуть.



Уверенность в ставке – 8 из 10».

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