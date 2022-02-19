Владимир Плющев сделал прогноз на матч Россия — Финляндия в финале Олимпиады-2022

Заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал прогноз на финал Олимпиады в Пекине между сборными России и Финляндии.
Ставка: тотал больше 4.5 гола за 2.45.
«Всё решит дисциплина — игра в обороне, действия голкипера. Команда у Финляндии опытная, нашим будет сложно.
Надо искать счастья у чужих ворот, не доводить выяснение победителя до овертайма. Нужно стараться что-то придумывать впереди, а не показывать закрытый хоккей. Не надо закрываться. Это не наш хоккей, мы никогда так не играли.
Поражение в финале не станет провалом. Мы займём то место, которого достойны. Ребята многое сделали, гарантировали себе серебро. Надо глядеть глубже, перестраивать хоккей системно», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Что помешает сборной России победить финнов в финале ОИ-2022?
Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».
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