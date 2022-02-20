«Интер» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 26-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Сассуоло».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Матч, который обещает быть, как мне кажется, результативным. Тем более что «Интер» в Лиге чемпионов умудрился (0:2) проиграть «Ливерпулю». Вообще, «Интер», который не забивает — это странно. «Интер», который не забивает дома — это странно вдвойне. Думаю, что сильно должны быть расстроены игроки и Антонио Конте тем, что всё так случилось.



«Сассуоло» — это идеальный соперник, чтобы поиграть с ним в футбол атака на атаку. «Сассуоло» всегда играет от себя и бежит вперёд. Часто это заканчивается забитыми голами и победами. Бывают такие матчи, как пара туров назад с «Сампдорией» — поражение (0:4). В прошлом туре ничья с «Ромой» (2:2). «Сассуоло» — одна из самых верховых команд чемпионата Италии, и я бы ставил на верх. Но в этом матче букмекеры дают от трёх, а не от 2.5. Мне кажется, немного перекошены коэффициенты. А вот на обе забьют коэффициент отличный – 1.72.



«Сассуоло» не в каждом матче может отличиться, но, по-моему, гораздо больше вероятность, что гости забьют. В голе «Интера» я не сомневаюсь. Болеем за много голов. Это то, что я люблю, и, надеюсь, вы тоже».