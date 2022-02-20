«Бетис» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч соперника «Зенита» по Лиге Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 25-го тура испанской Примеры «Бетис» — «Мальорка».

Ставка 1: победа «Бетиса» за 1.60.

Ставка 2: «Бетис» забьёт в каждом тайме как минимум по голу за 2.44.

«Мальорка» тяжёлый матч провела в прошлом туре, но победила «Атлетик» Бильбао — 3:2. До этого «Мальорка» дома обыграла «Кадис» — 2:1. Не сказать, что «Мальорка» ударно играет в гостях в этом сезоне, но победа над «Атлетико» в Мадриде имеется. Плюс «Алавес» на выезде в начале чемпионата обыграли.



«Бетис» на ходу. В Петербурге он играл полуторным составом. Наверняка все основные футболисты в этом матче сыграют — и Фекир, и восстановившийся Каналес. Карвалью должен сыграть с первых минут, Борха Иглесиас наверняка сыграет впереди. Здесь победа «Бетиса» напрашивается, хотя в последний раз он не обыграл дома «Мальорку» (3:3). Да и вообще «Мальорка» — соперник неуступчивый, много сил придётся потратить «Бетису», чтобы выиграть.



Сама победа «Бетиса» идёт за 1.60. Но, думаю, есть резон рассмотреть вариант — «Бетис» забьёт в обоих таймах. «Бетис» — лучшая команда по забитым мячам в первой половине встречи. Три мяча в ворота «Зенита» — тому подтверждение. Реализация у севильцев неплохая. К тому же скамейка у «Бетиса» очень приличная. Те, кто выходит на поле после перерыва, добавляют. Виллиан Жозе тот же. При пяти заменах «Бетис» может добавить во втором тайме и забить ещё».