Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — «Леванте»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Сельта» — «Леванте»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Леванте».

Ставка: победа «Сельты» и ТБ 2.5 за 2.50.

«Сельта» в очередной раз стартовала неуверенно, но ближе к середине турнира набрала ход и уже вышла на экватор в турнирной таблице. На счету «кельтов» восемь побед и семь мирных поединков, которые принесли 31 балл и 10-е место в турнирной таблице.

У «Леванте» всего две победы, причем первую «сине-гранатовые» добыли только в январе над «Мальоркой». Последний тур принес успех в игре с «Атлетико», на что никто не рассчитывал. Кроме того, не могу не отметить 50 пропущенных голов «небесных».

Статистика очных противостояний примерно равная, при этом два последних поединка остались за «небесно-голубыми».

В этой игре я отдам предпочтение своему родному клубу – моя команда сейчас на ходу, забивает, при этом регулярно пропускает. Сегодня я вижу обмен голами, обилие атак и голевых моментов, что может принести результативный итог в пользу хозяев», — сказал Мостовой.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022