«Сельта» — «Леванте»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Леванте».



Ставка: победа «Сельты» и ТБ 2.5 за 2.50.



«Сельта» в очередной раз стартовала неуверенно, но ближе к середине турнира набрала ход и уже вышла на экватор в турнирной таблице. На счету «кельтов» восемь побед и семь мирных поединков, которые принесли 31 балл и 10-е место в турнирной таблице.



У «Леванте» всего две победы, причем первую «сине-гранатовые» добыли только в январе над «Мальоркой». Последний тур принес успех в игре с «Атлетико», на что никто не рассчитывал. Кроме того, не могу не отметить 50 пропущенных голов «небесных».



Статистика очных противостояний примерно равная, при этом два последних поединка остались за «небесно-голубыми».



В этой игре я отдам предпочтение своему родному клубу – моя команда сейчас на ходу, забивает, при этом регулярно пропускает. Сегодня я вижу обмен голами, обилие атак и голевых моментов, что может принести результативный итог в пользу хозяев», — сказал Мостовой.