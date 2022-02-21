«Сельта» — «Леванте»: прогноз Георгия Шевцова на матч чемпионата Испании

Профессиональный каппер Георгий Шевцов дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Леванте».



Ставка: «Сельта» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.



«Леванте» в прошлом туре удивил, победил 1:0. Ну, больше не «Леванте» удивил, а всё-таки подопечные Диего Симеоне. «Атлетико» Мадрид, которые, собственно, и проиграли.

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Должны были обыгрывать, но сыграли чересчур безалаберно, правда, оправдались, вот совсем недавно, несколько часов назад одолев «Осасуну» 0:3, но в игре с «лягушками» они, конечно, сыграли отвратительно. И не «Леванте» был так хорош, хотя, безусловно, команда билась, а «Атлетико» был безумно плох.



«Сельта» в этом сезоне не радует особо, такой середнячок, и вот тот привычный футбол, который мы привыкли наблюдать у «Сельты», он не так работает в сезоне-2021/2022. Команда не много забивает, допустим, в родных пенатах забили всего 15 мячей за 12 матчей. Это не так много, результативность падает относительно прошлого, а тем более уже позапрошлого сезона, но клуб остается ну таким середняком, неплохим середняком в испанской Премьер-лиге.



«Леванте» на кураже, они явно захотят упрочить своё преимущество, поэтому просто так игру не отдадут, соответственно, ставить на победу «Сельты» я бы не стал. Предложил бы следующий вариант: это двойной шанс на «Сельту» и тотал меньше 3.5. Коэффициент в районе 1.70. Голов, в принципе, много быть не должно, несмотря на то что «Леванте» пропускает. «Лягушки» приедут и будут стараться держать счёт, вырвать ничью, чтобы подниматься по турнирной таблице выше. Как минимум ничья их устроит. «Сельта» не обладает такой созидательной мощью, поэтому что-то типа 1:1, 2:0, 2:1 мы увидим на табло. 1Х и тотал меньше 3.5», — сказал Шевцов.

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