«Челси» — «Лилль»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».
Ставка: победа «Челси» всухую за 1.95, «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.60.
«Очевидно, что у «Лилля» не всё в порядке. Команда ослабла за зимнее трансферное окно. Думаю, перед нами одна из наиболее предсказуемых пар в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.
У «Лилля» не только Языджи перешёл в ЦСКА, но и Коне перебрался в Италию. С голами стало совсем туго. В последних четырёх встречах «псы» забили всего дважды. В последней игре вообще нанесли всего один удар в створ ворот, хотя встречались со слабеньким «Метцем». Вряд ли «Лилль» окажет серьёзное сопротивление «Челси».
«Челси» держит планку. Чудес не демонстрирует, но добивается результата. В целом смотрится солидно. Полагаю, «Челси» будет контролировать игру и с большой долей вероятности добьётся результата.
У меня на этот матч два варианта. Сначала осторожный — 1Х и ТМ 3.5 гола за 1.60. Второй — сухая победа «Челси» за 1.95».
Почему «Лилль» остановит атаку «Челси»?
Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон».
Ставка с коэффициентом 2.33 на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич».
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