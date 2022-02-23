«Ливерпуль» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.70.



«Ливерпуль» располагается на втором месте в чемпионате Англии и сократил в предыдущем туре отставание от лидера до шести баллов. Ему удалось переиграть «Норвич» со счётом 3:1, плюс ко всему есть игра в запасе. В Лиге чемпионов был переигран миланский «Интер» (2:0).

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«Лидс» не так хорош в текущей регулярке, однако смог оторваться от зоны вылета на пять баллов и немного обезопасил себя. Клуб невероятно много пропускает в нынешнем первенстве — 50 пропущенных мячей за 24 тура. В предыдущей встрече он пропустил четырежды от «Манчестер Юнайтед» (2:4).



На мой взгляд, красные без проблем одержат очередную викторию, всё-таки они сильно превосходят оппонента в подборе исполнителей. К тому же все находятся в прекрасной форме и играют дома, где стабильно демонстрируют хорошие результаты.



Более того, гости не сражаются за чемпионство, у них нет такой турнирной мотивации. Скорее всего, на выезде не получится составить конкуренцию более именитому противнику», — сказал Павлюченко.

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