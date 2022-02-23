Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.70.

«Ливерпуль» располагается на втором месте в чемпионате Англии и сократил в предыдущем туре отставание от лидера до шести баллов. Ему удалось переиграть «Норвич» со счётом 3:1, плюс ко всему есть игра в запасе. В Лиге чемпионов был переигран миланский «Интер» (2:0).

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

«Лидс» не так хорош в текущей регулярке, однако смог оторваться от зоны вылета на пять баллов и немного обезопасил себя. Клуб невероятно много пропускает в нынешнем первенстве — 50 пропущенных мячей за 24 тура. В предыдущей встрече он пропустил четырежды от «Манчестер Юнайтед» (2:4).

На мой взгляд, красные без проблем одержат очередную викторию, всё-таки они сильно превосходят оппонента в подборе исполнителей. К тому же все находятся в прекрасной форме и играют дома, где стабильно демонстрируют хорошие результаты.

Более того, гости не сражаются за чемпионство, у них нет такой турнирной мотивации. Скорее всего, на выезде не получится составить конкуренцию более именитому противнику», — сказал Павлюченко.

Почему евровесна «Зенита» закончится на втором матче?

Чем «Аякс» особенно опасен для грандов Лиги чемпионов?

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон»: кто больше хочет в топ-4 АПЛ?

«Ливерпуль» — «Лидс». Чемпионская гонка АПЛ только начинается! «Ливерпуль» — «Лидс». Чемпионская гонка АПЛ только начинается!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022