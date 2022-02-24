«Динамо» З — «Севилья»: прогноз Константина Генича на игру Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Севилья» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.



«1/16 финала Лиги Европы, ещё эту стадию называют нокаут-раунд: отправляемся в Загреб, где «Динамо» сыграет с «Севильей». «Динамо» после поражения 1:3, конечно, имеет теоретически шансы, но будем откровенны — этих шансов немного.

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«Севилья» намного сильнее. Кто видел первый матч, там у Загреба не было никаких шансов. Шальной гол удалось забить. И тем самым хорваты раззадорили севильцев, в концовке первого тайма пропустили два мяча. Во второй половине «Севилья» уже играла на удержание счёта, держа в уме предстоящие матчи как в чемпионате, так и в Лиге Европы.



У «Севильи» важнейший матч чемпионата впереди — с «Бетисом». Исходя из этого, Лопетеги выстроит оборонительные редуты и постарается удержать преимущество, добытое в первом матче.



Если в первой игре низ не доехал, то, думаю, во второй он должен быть. Вряд ли можно назвать Загреб шальной командой. Так что мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча за 1.86», — сказал Генич.

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