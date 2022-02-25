Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы
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Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Московский «Спартак» по её итогам встретится с немецким клубом «РБ Лейпциг». Интересно, что этот клуб тренирует экс-тренер спартаковцев Доменико Тедеско. Букмекеры оценили шансы красно-белых пройти в четвертьфинал.
Сделать ставку на то, что «Спартак» победит по сумме двух матчей, можно с коэффициентом 4.30. Это примерно 22% вероятности. Поставить на то, что победителем окажется «Лейпциг», предлагают за 1.22 (78%).
Отметим, что «Спартак» не сможет принять команду Тедеско на своём стадионе: из-за событий вокруг Украины УЕФА принял решение провести все матчи с участием российских клубов на нейтральных полях.
С Доменико Тедеско «Спартак» стал серебряным призёром сезона-2020/2021.
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