Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Московский «Спартак» по её итогам встретится с немецким клубом «РБ Лейпциг». Интересно, что этот клуб тренирует экс-тренер спартаковцев Доменико Тедеско. Букмекеры оценили шансы красно-белых пройти в четвертьфинал.



Сделать ставку на то, что «Спартак» победит по сумме двух матчей, можно с коэффициентом 4.30. Это примерно 22% вероятности. Поставить на то, что победителем окажется «Лейпциг», предлагают за 1.22 (78%).



Отметим, что «Спартак» не сможет принять команду Тедеско на своём стадионе: из-за событий вокруг Украины УЕФА принял решение провести все матчи с участием российских клубов на нейтральных полях.



С Доменико Тедеско «Спартак» стал серебряным призёром сезона-2020/2021.