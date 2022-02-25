Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы

Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии

Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Московский «Спартак» по её итогам встретится с немецким клубом «РБ Лейпциг». Интересно, что этот клуб тренирует экс-тренер спартаковцев Доменико Тедеско. Букмекеры оценили шансы красно-белых пройти в четвертьфинал.

Сделать ставку на то, что «Спартак» победит по сумме двух матчей, можно с коэффициентом 4.30. Это примерно 22% вероятности. Поставить на то, что победителем окажется «Лейпциг», предлагают за 1.22 (78%).

Отметим, что «Спартак» не сможет принять команду Тедеско на своём стадионе: из-за событий вокруг Украины УЕФА принял решение провести все матчи с участием российских клубов на нейтральных полях.

С Доменико Тедеско «Спартак» стал серебряным призёром сезона-2020/2021.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022