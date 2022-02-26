«Химки» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Динамо» Москва в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
Ставка: «Динамо» забьёт как минимум два мяча за 1.83.
«Возобновляется Российская Премьер-Лига. Сразу же отправляемся в Подмосковье. «Химки» — команда, которая борется за выживание, будет принимать одного из лидеров сезона московское «Динамо». «Химки», конечно, сильно всех удивили сменой тренера за четыре дня до возобновления сезона.
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Ушёл Черевченко, а пришёл снова Юран. Не знаю, как это отразится на игре команды. У «Химок» много изменений — пришли ветераны: Жирков, Мамаев, есть Мирзов, Глушаков. В общем подбор нормальный. Мы знаем, как выстраивает футбол Юран и как было при нём в «Химках». Достаточно аккуратная игра в обороне и использование сильных качеств игроков атаки.
У динамовцев всё неплохо — все сильнейшие в строю, добавился только Фёдор Смолов. «Динамо» продолжает погоню за «Зенитом». Учитывая, что динамовцы играют раньше в этом туре, они могут выйти в единоличные лидеры, если обыграют «Химки». Не знаю, обыграют или нет, но с результативностью всё должно быть в порядке. «Динамо» в первом круге очень здорово использовало стандарты, в частности угловые. Именно так два, а то и три мяча «Химкам» и забили. Может быть, и здесь угловые динамовцам помогут.
Мой прогноз — тотал «Динамо» больше 1.5 мяча. Минимум два мяча в ворота этих неуступчивых, но всё-таки «Химок» динамовцы забить должны. Коэффициент очень приличный — 1.83».
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