«Химки» — «Динамо». Фёдор Смолов лишит «Зенит» права на ошибку

26 февраля состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех химчан оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 3.94.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» 26 февраля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча 19-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (26.02.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. Близится весенняя пора. После перерыва возвращается Российская Премьер-Лига. 26 февраля состоятся четыре встречи 19-го тура. В одной из них на стадионе «Арена Химки» местные «Химки» примут московское «Динамо».

Незадолго до возобновления регулярного чемпионата России в «Химках» произошла смена главного тренера. Место Игоря Черевченко занял Сергей Юран. Специалист уже возглавлял клуб в 2008 и 2020 годах. В первом случае помог сохранить прописку в Премьер-Лиге, а во втором — завоевал путёвку в РПЛ и дошёл до финала Кубка России.



Игоря Черевченко жаль, это уже второе увольнение за сезон. Тем не менее успехи его подопечных, а точнее, отсутствие таковых говорит само за себя. Химчане замыкают турнирную таблицу чемпионата России с 14 очками. За 18 матчей одержали лишь две победы, восемь раз сыграли вничью и потерпели столько же поражений.



Во время межсезонного перерыва провели восемь товарищеских матчей. Одержали победы только над сербским «Раднички» (1:0) и узбекским «Навбахором». Вничью сыграли с чешским «Баником» (1:1), казанским «Рубином» (0:0) и румынским «Германштадтом» (тоже 0:0), а поражения потерпели от чешского «Динамо» (2:4), «Хельсингёра» из Дании (1:3) и самарских «Крыльев Советов» (3:7).

Руководство красно-чёрных при этом кардинально обновило состав. К коллективу присоединились Павел Мамаев, Юрий Жирков, Гиа Григалава, скандальный Дидье Ламкель Зе, Бруно Виана и ряд других менее именитых футболистов. Покинули клуб Александр Трошечкин и ещё шесть игроков. Пойдёт ли на пользу такая глобальная трансферная кампания? Остаток сезона покажет, но настрой избежать вылета серьёзный.



«Динамо» тоже не сидело без дела. Зимой заключило контракт с Фёдором Смоловым. Форвард весьма специфичный, но опытный. Вспомнить хотя бы выступления за испанскую «Сельту». За 14 матчей Ла Лиги забил только два гола и схлопотал четыре жёлтые карточки. Забавно, что по голу отправил в ворота сильнейших клубов Испании — «Реала» и «Барселоны». Аутсайдеров и середняков пожалел.



Оценивать пользу трансфера пока трудно, ведь под угрозой оказалось игровое время Вячеслава Грулёва и Константина Тюкавина. С другой стороны, как показывает практика, Сандро Шварц умеет распоряжаться имеющимися ресурсами. Его подопечные располагаются всего в двух очках от возглавляющего таблицу «Зенита». Мотивация одерживать победы и бороться за золотые медали запредельная.

Главный тренер бело-голубых заявил, что у Смолова много сильных сторон, использование которых сделает игру в атаке лучше. Также отметил богатый опыт нападающего и великолепное владение английским языком, которое будет полезно в раздевалке. Сомневаться в словах Шварца нет повода, под его указкой прогрессирует не один игрок бело-голубых.

Ставка на матч «Милан» — «Удинезе» с коэффициентом 2.35.

Пример тому — прекрасные выступления юного Арсена Захаряна. Ходят слухи о том, что 18-летним футболистом активно интересуются крупные европейские команды. Немудрено. За 17 матчей в РПЛ хавбек забил четыре гола и отдал пять результативных передач. При этом уже дебютировал за сборную Валерия Карпина. Пока не форсирует события и не рвётся в Европу, но в будущем вполне может попробовать силы за границей.



Химчане провели глобальное обновление. Как проявят себя в грядущем противостоянии новички — неизвестно. Приобрели опытных, но возрастных игроков. В Юране сомневаться, конечно, не приходится, однако ему наверняка понадобится время для того, чтобы построить сплочённый коллектив.



Сандро Шварц, в свою очередь, уже соорудил крепость, готовую к любым невзгодам. Усиление москвичи произвели точечное и, судя по реакции главного тренера, — полезное. Вторая строчка в турнирной таблице РПЛ и прогресс в игре многих футболистов навевает на мысль о том, что у «Зенита» появился серьёзный конкурент.

Конечно, в текущем сезоне бело-голубые уже сражались с петербуржцами дважды, а потому теперь остаётся надеяться на осечки действующего чемпиона, а самим — не плошать. Так что есть смысл уже сейчас начать зарабатывать очки, пока все мысли подопечных Сергея Семака сосредоточены на Лиге Европы. На наш взгляд, москвичи сумеют восстановить сезон с победы. Возьмём П2 за 1.65.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» 26 февраля 2022 года

«Химкам» стоит отдать должное за активность, проявленную в зимнее трансферное окно. Однако понадобится время для того, чтобы все новые механизмы притёрлись. Сейчас успехи совсем плохи. У «Динамо», напротив, есть сыгранный состав и тренер, знающий, как им управлять. Трансфер Смолова тоже можно отнести к хорошим новостям. Думается, бело-голубые сумеют возобновить сезон с победы.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 1.65.

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