«Атлетико» — «Сельта»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Примеры «Атлетико» М – «Сельта».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.
«С одной стороны, кажется, что фаворит очевиден, это «Атлетико». Но «Сельта» уже давно не уступала, играет ничьи довольно часто. К тому же «Атлетико» сыграл тяжелейший матч в Лиге чемпионов с «МЮ».
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Как показывает практика, клубам после такого довольно сложно перестраиваться, находить в себе силы и эмоции на аутсайдеров. Полагаю, что игра будет тяжёлой. У «Сельты» есть все шансы отобрать очки у соперника, сыграть как минимум вничью.
Но если «Атлетико» и победит, то с минимальным счётом. Потому что «Сельта» давно не проигрывает и умеет играть на результат. Мой прогноз – тотал меньше 2.5 мяча. Будет тяжёлая и вязкая игра, в которой будет забито мало голов. А может, вообще не будет забито».
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