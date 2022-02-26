«Атлетико» — «Сельта»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Примеры «Атлетико» М – «Сельта».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

«С одной стороны, кажется, что фаворит очевиден, это «Атлетико». Но «Сельта» уже давно не уступала, играет ничьи довольно часто. К тому же «Атлетико» сыграл тяжелейший матч в Лиге чемпионов с «МЮ».

«Севилья» — «Бетис»: «Зенит» отнял слишком много сил.

Как показывает практика, клубам после такого довольно сложно перестраиваться, находить в себе силы и эмоции на аутсайдеров. Полагаю, что игра будет тяжёлой. У «Сельты» есть все шансы отобрать очки у соперника, сыграть как минимум вничью.



Но если «Атлетико» и победит, то с минимальным счётом. Потому что «Сельта» давно не проигрывает и умеет играть на результат. Мой прогноз – тотал меньше 2.5 мяча. Будет тяжёлая и вязкая игра, в которой будет забито мало голов. А может, вообще не будет забито».

Забьёт ли Лионель Месси в матче «ПСЖ» — «Сент-Этьен»?



«Барселона» — «Атлетик»: тер Штеген опять пропустит.



Хавбек ЦСКА Языджи высказался о русских женщинах.