Константин Генич сделал ставку на московское дерби «Спартак» — ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

«Первая официальная игра Паоло Ваноли. Не знаю, сколько болельщиков будет после истории с Fan ID, но те, кто придёт, вряд ли увидят яркий и насыщенный футбол.

«Спартак» — ЦСКА: когда начало, где покажут?

ЦСКА сделал много изменений по сравнению с первой частью чемпионата, пришло много футболистов. У «Спартака» тоже есть свои приобретения.



После большой паузы такая громкая вывеска, но вряд ли стоит ждать, что будет футбол с обменами ударов. Мне кажется, что будет такая игра, как в матче первого круга, когда ЦСКА выиграл не совсем по делу, забив в самой концовке. Скорее всего, обе команды сыграют от обороны и большого количества голов не будет. Мой прогноз – тотал меньше 2.5 мяча».

«Спартак» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.35 на матч РПЛ.



Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.



Спонсор московского «Спартака» попал под санкции Евросоюза.