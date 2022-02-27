«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч 19-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Уфа» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
Ставка: «Ахмат» откроет счёт за 1.75.
«Ахмат» будет принимать «Уфу». Команды хорошо друг друга знают. «Уфа» уже совсем не та, которую мы привыкли видеть, но она всё равно находится в зоне вылета. И сколько бы Стукалов ни рассказывал, что ставит атакующий футбол, но результата это не приносит. Хотя футбол «Уфы» стал более атакующим, временами команда смотрится неплохо.
Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит из России.
«Ахмат» в середине турнирной таблицы, 27 очков у команды Андрея Талалаева. Но пока «Ахмат» всё никак не сыграет вничью. Дома «Ахмат» играет очень убедительно — занимает четвёртое место по очкам, набранным у себя на поле. У «Уфы» в гостях такая же печальная картина, как и в общей таблице. Только 15-е место у уфимцев.
Спокойно готовились и те и другие. Были только какие-то всплески, когда Шамилю Газизову приходилось отвечать на какие-то обвинения Заремы Салиховой.
Вячеслав Кротов отсутствует у «Уфы» из-за дисквалификации, Мрзляк не сыграет по той же причине. Посмотрим, насколько «Уфа» и Гамид Агаларов готовы ко второй части сезона. Что «Ахмат» будет готов, у меня нет никаких сомнений, зная Талалаева. К тому же это домашний матч для «Ахмата», он постарается сыграть агрессивно с первых минут и забить быстрый гол. Быстрый гол в матчах с такими командами, как «Уфа», спасает от многих проблем.
Мой прогноз — первый гол в матче забьёт «Ахмат» за 1.75».
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