«Ахмат» — «Уфа». Лучший бомбардир РПЛ потеряется в Грозном

27 февраля состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Уфа». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.32.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Уфа» 27 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Уфа» (27.02.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. Близится весенняя пора. После перерыва возвращается Российская Премьер-Лига. 27 февраля состоится встреча 19-го тура. На стадионе «Ахмат-Арена» грозненский «Ахмат» примет «Уфу». Начало — в 19:00 мск.

«Ахмат» не сильно изменился за зиму. Единственное усиление — Александр Трошечкин из «Химок». Инициатором трансфера стал лично Андрей Талалаев, который отлично знаком с футболистом, ведь был его наставником. Также вернулся из аренды Идрис Умаев. Важных потерь, к счастью, не случилось. Ушли Аблайе Мбенге, Раванелли и Габриэль Янку.



До перерыва команда из Грозного выступала очень здорово. После сомнительного старта сезона начала набирать ход и благодаря четырём победам в пяти последних турах чемпионата России поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице. Обыграла «Нижний Новгород» (3:1), «Локомотив» (2:1), «Ростов» (2:0) и «Химки» (4:1).



Поражение за этот период потерпела только одно — от московского «Спартака» (1:2). Соперник был ослаблен красной карточкой, которую на 32-й минуте схлопотал Александр Соболев, и ожидаемо смотрелся хуже. Подопечные Андрея Талалаева много атаковали, имели возможность одержать победу, однако подвела реализация. Да и Александр Селихов много спасал.

В последнем противостоянии с «Уфой» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ грозненцев постигла та же беда. Большую часть встречи владели инициативой, нанесли больше ударов, а в итоге проиграли. Причём в створ попали только один раз. Соперник в этом плане оказался в четыре раза проворнее и справедливо забрал три балла.



Впрочем, набранные очки не помогли уфимцам выбраться из зоны вылета. На данный момент занимают предпоследнюю позицию и имеют сомнительные перспективы. В зимнее трансферное окно произошло колоссальное обновление состава. К команде присоединились Тьягу Родригеш, Дмитрий Кабутов, Антон Чичкан, Боли Болинголи и Дилан Ортис. Также вернулся из аренды Данил Емельянов.

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Вызывает сомнение в усилениях то, что контракты с новичками рассчитаны до конца сезона. Видимо, руководство не сильно верит в успех проведённой трансферной кампании, хотя она получилась весьма симпатичной. К слову, покинули клуб из Уфы только четыре игрока, и все они не относятся к числу основных и незаменимых.



Примечательно и то, что уфимцы имеют в своём распоряжении лучшего бомбардира РПЛ — Гамида Агаларова. За 18 матчей нападающий наколотил 13 мячей. На сборах Алексей Стукалов понапрасну время не тратил и активно наигрывал связку россиянина с новичком — Диланом Ортисом. Товарищеские матчи — не лучший показатель, но задел на будущее сделан.



Безусловно, фаворитом грядущего противостояния выглядит «Ахмат», он усилился точечно и очень качественно. В последних матчах чемпионата России выступил замечательно. Лишь со «Спартаком» подвела реализация, как и в очной встрече с «Уфой». Однако данный недуг крайне редко донимает подопечных Андрея Талалаева.

Несмотря на громадный список новичков и результативность Гамида Агаларова, уповать на силу уфимцев крайне боязно. Во-первых, неизвестно, как трансферная кампания скажется на клубе. Во-вторых, расположение в турнирной таблице навевает негативные мысли. Мы бы взяли победу грозненцев за коэффициент 2.05.



Совсем непонятно, в каком состоянии будут команды после длительного зимнего перерыва. Вряд ли стоит ждать яркого футбола и забитых голов, хотя соперники наверняка постараются показать то, что наигрывали на сборах. На наш взгляд, предпочтение стоит отдать хозяевам. В Грозном тяжело играть даже лидерам чемпионата.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Уфа» 27 февраля 2022 года

«Ахмат» сильно окреп, под перерыв выдал отличный отрезок и в трансферное окно точечно усилился. Последняя очная встреча сложилась в пользу грозненцев по всем параметрам, кроме результата. Пора исправляться. «Уфа» тоже приобрела свежую кровь, но полнотелости поначалу ей наверняка будет не хватать. Руководство заключило с новичками контракты лишь до конца сезона, вероятно, сомневается в успехе. Поставим на победу хозяев, поле в Грозном должно помочь.



Ставка: победа «Ахмата» за коэффициент 2.05.

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