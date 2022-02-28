«Гранада» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Кадис».
Ставка: ничья за 3.52.
«Кадис» за 25 туров записал на свой счёт три победы и 11 ничьих, которые принесли 20 очков и только 19-е место в турнирной таблице.
«Гранада» — «Кадис»: во сколько начало, где смотреть?
В этом году жёлто-синие ужасно сыграли в атаке, где забивали намного меньше одного гола за матч. В двух последних турах «жёлтая подлодка» сыграла вничью с «Сельтой» и «Хетафе».
На счету «Гранады» пять поражений подряд, которые принесли только 17-е место. От зоны вылета «нарсидов» отделяет всего четыре балла. Нельзя не отметить, что гости пропускали уже 40 раз, что больше, чем у сегодняшних хозяев.
В этом матче я вижу игру равных команд. В таких дуэлях часто исход определяет решение судьи, который может удалить какого-нибудь игрока или назначить пенальти. Не раз сталкивался, когда в матчах аутсайдеров всё решали именно спорные моменты.
Тем не менее, я считаю, что мирный исход станет справедливым результатом», — сказал Мостовой.
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