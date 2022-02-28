Кубок Гагарина — 2022: расписание плей-офф КХЛ, все пары первого раунда, кто с кем играет

Кубок Гагарина — 2022 стартует 1 марта тремя матчами. В плей-офф КХЛ примут участие 15 клубов: «Йокерит» принял решение о снятии с соревнований, московский «Спартак» по решению лиги напрямую вышел во второй раунд.

Плей-офф Кубка Гагарина: чего ждать от клубов КХЛ после гигантской паузы?

Для победы в серии необходимо выиграть четыре матча.

Три пары проведут матчи 1/8 финала 1, 3, 5 и 7 марта. Если потребуется, следующие встречи будут сыграны 9, 11 и 13 марта:

ЦСКА — «Локомотив»;

«Трактор» — «Нефтехимик»;

«Металлург» — «Барыс».

Ещё четыре пары начнут борьбу на следующий день: они сыграют 2, 4, 6 и 8 марта. Если победитель серии не определится по итогам четырёх встреч, следующие матчи запланированы на 10, 12 и 14 марта:

«Динамо Москва» — «Северсталь»;

СКА — «Динамо Минск».

«Салават Юлаев» — «Сибирь»;

«Ак Барс» — «Авангард».

«Йокерит» после выхода из КХЛ расторг контракт сразу с восемью хоккеистами.

Где смотреть 1-й матч серии ЦСКА — «Локомотив»?

Ставка Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 2.32.