Кубок Гагарина — 2022: расписание плей-офф КХЛ, все пары первого раунда, кто с кем играет

Кубок Гагарина — 2022 стартует 1 марта тремя матчами. В плей-офф КХЛ примут участие 15 клубов: «Йокерит» принял решение о снятии с соревнований, московский «Спартак» по решению лиги напрямую вышел во второй раунд.
Плей-офф Кубка Гагарина: чего ждать от клубов КХЛ после гигантской паузы?
Для победы в серии необходимо выиграть четыре матча.
Три пары проведут матчи 1/8 финала 1, 3, 5 и 7 марта. Если потребуется, следующие встречи будут сыграны 9, 11 и 13 марта:
ЦСКА — «Локомотив»;
«Трактор» — «Нефтехимик»;
«Металлург» — «Барыс».
Ещё четыре пары начнут борьбу на следующий день: они сыграют 2, 4, 6 и 8 марта. Если победитель серии не определится по итогам четырёх встреч, следующие матчи запланированы на 10, 12 и 14 марта:
«Динамо Москва» — «Северсталь»;
СКА — «Динамо Минск».
«Салават Юлаев» — «Сибирь»;
«Ак Барс» — «Авангард».
«Йокерит» после выхода из КХЛ расторг контракт сразу с восемью хоккеистами.
Где смотреть 1-й матч серии ЦСКА — «Локомотив»?
Ставка Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 2.32.
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