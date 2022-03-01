«Милан» — «Интер»: прогноз Ровшана Аскерова на полуфинал Кубка Италии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Интер».



Ставка: «Милан» не проиграет за 1.65.



«Первый полуфинал Кубка Италии. Последнее миланское дерби в рамках Серии А завершилось победой «Милана». Но многие эксперты и болельщики сходятся во мнении, что Пиоли просто повезло. Вообще «Милан» неровно выглядит в последнее время. Победа над чемпионом была лучом света в череде потерь. Да, была победа над «Сампдорией» 1:0, но потом последовали ничьи с «Салернитаной» и «Удинезе», а до того было поражение от «Специи».

«Милан» — «Интер»: во сколько начало, где покажут?

Поэтому «Интер» выглядит фаворитом в предстоящей игре. Тем более, что несмотря на гостевой статус, стадион-то для него свой. А ещё у «Интера» должок перед своими болельщиками. Команда безвольно уступила «Ливерпулю» со счётом 0:2 в первом матче 1/8 ЛЧ. И, похоже, завершила выступления в турнире. Так что вполне можно сосредоточиться на внутренних соревнованиях.



У обоих клубов есть козыри — Жиру против Лаутаро. Хотя в последнее время забивают команды немного», — сказал Аскеров.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Милан» — «Интер».

Почему кризис «Интера» затянется?

«Lesha». В «Аталанте» отреагировали на гол Миранчука в матче с «Сампдорией».