«Алания» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Алания» — «Арсенал» Тула в рамках 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: проход «Алании» за 1.80.



«У нас на повестке дня матч, который пройдёт в Грозном. «Алания» принимает тульский «Арсенал».

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Туляки проиграли свой последний матч в чемпионате России. У «Алании» официальных матчей ещё не было после осени. В товарищеских матчах, кроме одной встречи, которая завершилась со счётом 0:0, забивалось два и более мяча. «Алания» — это команда атакующая.



Тот человек, который сейчас у руля «Алании», Спартак Гогниев, мне очень симпатичен. Он и сам играл в атаке, много забивал. Проповедует интересный футбол, поэтому «Алания» этот матч не должна проигрывать. Это будет событие, если «Алания» пройдёт в 1/4 финала. Мне кажется, что у неё это получится», — сказал Титов.

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