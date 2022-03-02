«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в матче за 3.38.



«Как думаете, пришло время Андрею Разину громко заявлять о себе? Момент-то уж больно хороший. Алексей Кудашов прибыл с Олимпиады, а значит, полтора месяца командой не занимался. И даже если он оставил помощникам подробнейшие планы, они всё равно всё делали не так, как делал бы Кудашов.

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Плюс Шипачёв в качестве капитана сборной Олимпиаду, можно сказать, провалил. А датчане и особенно финны показали, что и как надо делать, чтобы Шипачёв на льду и мяукнуть не мог. Понятно, что там были финны и на узких площадках, а тут будут череповчане и на широких, где Шипачёву раздолье, но при грамотном подходе и здесь его можно закрыть. И наверняка всё последнее время именно этим Разин со своими хлопцами занимался.



На этой стадии плей-офф у меня есть две серии, где я заранее не берусь предсказывать их победителя. На первое место ставлю серию «Ак Барс» — «Авангард», на второе – «Динамо» — «Северсталь». В первом случае слишком многое будет на тоненького и решаться здесь и сейчас. Во втором – по уже указанным выше причинам, главная из которых заключается в том, что мы сами выбрали себе в Пекине сверхвалидольный формат игры, который наверняка икнётся его непосредственным участникам. Поэтому я пока поставлю на удивительную неожиданность в первом матче серии, в котором предскажу гостевую победу «Северстали», причём не совсем логичную. А уж дальше как пойдёт», — сказал Лебедев.

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