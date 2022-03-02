«Валенсия» — «Атлетик» Б: прогноз Дениса Наливайко на матч Кубка Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на полуфинал Кубка Короля сезона-2021/2022 «Валенсия» — «Атлетик» Бильбао.
Ставка: победа «Валенсии» по жёлтым карточкам за 1.85.
«Второй матч полуфинала Кубка Короля. Первый матч закончился со счётом (1:1). Я напоминаю, что и в Кубке Короля в том числе не действует уже правило выездного гола. В Ла Лиге команды ротировали свой состав, готовясь к этой встрече.
Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.44.
Что касается этого матча, то сложно здесь понимать, кто фаворит, кто аутсайдер. «Валенсия» продолжает тенденцию жёсткой команды. Она лидирует по количеству жёлтых карточек в чемпионате. «Бильбао» не сладкие мальчики в этом плане. Они тоже играют через прессинг, «Атлетик» умеет здорово накрывать.
Думаю, что здесь «Валенсия» выиграет по жёлтым карточкам. Коэффициент на это 1.85, и этим нужно пользоваться», — сказал Наливайко.
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