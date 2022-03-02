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«Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Кубка Италии

«Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Кубка Италии
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Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Ювентус».

Ставка: удаление за 4.04.

«Дуэль бывшей и нынешней команд Душана Влаховича. Кстати, предыдущий этап Кубка флорентийцы прошли без забивного серба, который уже оформил прописку в Турине. Между прочим, «Фиорентина» обыграла в Кубке «Аталанту», с которой потом справилась и в Серии А.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.44.

В «Ювентусе» Влахович уже успел в шести матчах отличиться четырежды. А вот каково ему будет на бывшем родном стадионе, где его, скорее всего, примут очень неласково… «Ювентус» часто переманивает звёзд «фиалок». Вспомним Мёллера, которого «Юве» перехватил в 1992-м, или Баджо в 1990-м. Ну а из недавних — трансфер Федерико Кьезы. Правда, Кьеза из-за травмы не выйдет на поле. Так что Влахович становится основным игроком атаки.

Игра должна стать зрелищной, градус напряжения высок. Поставлю на красную карточку», — сказал Аскеров.

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