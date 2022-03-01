«Фиорентина» — «Ювентус». Душану Влаховичу пригодятся беруши

2 марта состоится первый полуфинальный матч финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Фиорентины» оценён экспертами в 2.91. Ставки на ничью принимаются за 3.52.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Ювентус» 2 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Ювентус» (02.03.2022)

Новые матчи еврокубковых турниров ждут своего времени, но пока всё внимание обращено на внутреннюю арену. Настала пора пошуметь итальянским коллективам. 2 марта состоится полуфинальная встреча Кубка Италии. На стадионе «Артемио Франки» местная «Фиорентина» примет туринский «Ювентус».

За последние 13 туров чемпионата Италии «Юве» не потерпел ни одного поражения. При этом вничью сыграл пять раз — с «Венецией», «Наполи», «Аталантой», «Торино» (во всех встречах 1:1) и «Миланом» (0:0). Благодаря хорошему отрезку поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. Может смело претендовать на участие в Лиге чемпионов.



Успех обусловлен грамотным руководством Массимилиано Аллегри и усилением в зимнее трансферное окно. Новобранцем клуба стал лучший бомбардир Серии А — Душан Влахович из «Фиорентины». За 25 матчей серб забил 20 голов и отдал две голевые передачи. Переход выдался непростым, болельщики «лилий» остались, мягко говоря, недовольны. На «Артемио Франки» его точно не ждёт тёплый приём.



Однако нападающий заслуживает похвалы за свою великолепную игру. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов он помог добыть ничью с «Вильярреалом» (1:1), забив самый быстрый дебютный гол в истории евротурнира — на 32-й секунде встречи. В матче последнего тура Серии А с «Эмполи» (3:2) тоже не бездельничал, записал на свой счёт дубль.

Без Влаховича «старая синьора» смотрелась на хуже. Не радовала результативностью, одерживала минимальные победы за счёт крепкой обороны. Как это было в последнем очном противостоянии с «Фиорентиной» (1:0). Пройдя такого рода закалку испытаниями, стала практически неуязвима. Кстати, за 27 туров чемпионата Италии пропустила лишь 25 мячей.



Ко всему прочему серб обладает отличными лидерскими качествами. Поэтому после его ухода «Фиорентина» угодила в кризисное положение. За последние пять матчей Серии А одержала только две победы — над «Специей» (2:1) и ослабленной кадровыми потерями «Аталантой» (1:0). Также сыграла вничью с расположившимся неподалёку от зоны вылета «Кальяри» (1:1). Поражения потерпела от «Лацио» (0:3) и «Сассуоло» (1:2).



Наиболее интересна победа над бергамасками, так как она могла запросто превратиться в ничью. На 64-й минуте матча гол забил атакующий полузащитник «богини» Руслан Малиновский, который замещает травмированных нападающих. Однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот. Джан Пьеро Гасперини не сдержал эмоций и оскорбил судью, за что получил красную карточку.

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Тем не менее подопечные Винченцо Итальяно неплохо выступили на стадиях плей-офф Кубка Италии. Даже без Влаховича порадовали результативностью. В 1/8 финала перехитрили «Наполи» (5:2 ДВ), в 1/4 финала — «Аталанту» (3:2). В обоих случаях, правда, много пропустили и схлопотали красные карточки. К слову, грядущий матч из-за дисквалификации пропустит защитник Лукас Куарта.



В целом «Фиорентина» обладает хорошими ресурсами, есть, например, Никола Миленкович, который с лёгкостью заменит дисквалифицированного игрока. Хотя присутствует в запасе и один негативный кадр — Александр Кокорин. Россиянин давно не появлялся на поле. Болельщики клуба не любят его примерно так же, как теперь Влаховича. В трансферное окно нападающим никто не заинтересовался, потому возможен разрыв контракта.



В первой полуфинальной встрече Кубка Италии команды вряд ли станут оголтело лететь в атаку, ведь будет ещё второй матч. Результативного исхода не предвидится. При этом накал страстей весьма высок, в том числе из-за фигуры Душана Влаховича. Каково будет играть под большим давлением трибун молодому сербскому нападающему? Скоро узнаем.

С другой стороны, туринцы обладают великолепной линией обороны и на дистанции смотрятся великолепно. А вот фиолетовые без Влаховича смотрятся на порядок хуже. Только в Кубке Италии пока радуют, хотя не без доли везения. Думаем, можно взять комбинированную ставку — Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Ювентус» 2 марта 2022 года

«Фиорентина» не лучшим образом выступила в последних матчах чемпионата Италии. Ей явно не хватает результативности после ухода Влаховича. Равноценной замены пока не нашла. «Ювентус» выглядит очень грозно. Тем не менее вряд ли будет активничать в гостях, есть ещё ответная игра в домашних стенах при поддержке своих болельщиков. Это в разы комфортнее. За счёт ресурсов наверняка не проиграет, но много голов не ждём.



Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

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