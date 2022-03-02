«Спартак» — «Кубань»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Кубань».



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.33.



«Кубань» сотворила сенсацию, мы помним, что в первом матче Кубка команда проиграла «Ленинградцу» 0:1, но затем наполовину дублирующим составом провела прекрасную игру с «Краснодаром», добыв заслуженную победу 3:0.

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Что касается «Спартака», то мы помним его недавнее поражение в матче с ЦСКА. Неплохая была игра, но теперь «Спартаку» есть что доказывать, тем более что Кубок — последний турнир, который «Спартак» ещё может выиграть. Думаю, что «Спартак» будет очень мотивирован, будет рвать и метать с первых секунд. Я жду очень интересную игру с множеством моментов и голов, потому что все команды, которые тренирует Роберт Евдокимов, играют комбинационно и «автобус» не выставляют.



Я думаю, что в этом матче Ваноли пожертвует одним из центральных полузащитников и сыграет по схеме 5-2-3, чтобы оказывать максимальное давление с первых минут. В связи с этим предлагаю два варианта. Первый — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5, так как надо подарить болельщикам хорошее настроение. Вторая ставка – тотал первого тайма больше 1.5. Думаю, что обе команды начнут игру очень активно», — сказал Мор.

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