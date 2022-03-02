«Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на игру Кубка Италии

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на полуфинал Кубка Италии сезона-2021/2022 «Фиорентина» — «Ювентус».



Ставка: гол Влаховича за 2.40.



«Сегодня поговорим о полуфинале Кубка Италии, благо интересные матчи и афиша очень привлекательная. Есть и миланское дерби, но мы с вами поговорим о матче «Фиорентина» — «Ювентус».

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Надо понимать, что «Ювентус» уже очень долгое время не проигрывает в итальянской Серии А. Это происходит с ноября прошлого года. Команда вроде бы поняла, как ей нужно играть. Команда избавилась не то чтобы от балласта, но от футболистов, которые дублировали друг друга. В целом в игровом плане «Ювентус» ещё не очень прекрасен, но команда научилась добывать результат.



«Фиорентину» после ухода Душана Влаховича не то чтобы штормит, но она играет всё же результативно. В последних матчах с «Аталантой» сыграли 1:0, а в остальных «Фиорентина» и забивала, и пропускала. Команда сейчас достаточно весёлая.



Я не призываю вас ставить на «обе забьют». Это первый матч полуфинала, и не думаю, что игра будет открытая. Но надо понимать, что у «Ювентуса» почти все голы сейчас забивает именно Душан Влахович. Это будет проверка для него. Интересно, как он пройдёт через всё это.



Но Душан Влахович знает «Фиорентину», поэтому неплохой ставкой на этот матч может быть гол Влаховича. Коэффициент неплохой, 2.40, поэтому на этом я и остановлюсь. Ставка не самая верная, можно сказать, шальная, но она очень интересная, и за той историей будет любопытно наблюдать», — сказал Наливайко.

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