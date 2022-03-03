«Рубин» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ротор» в 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Рубина» с форой (-1) за 2.18.



«Рубин» сыграет против «Ротора» в 1/8 финала Кубка России. Казанцы неплохо выглядели на сборах и в матче против «Зенита» смотрелись неплохо. Я бы не сказал, что много моментов было у петербуржцев, но свои шансы они всё-таки нашли.

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Тем не менее казанцы сохраняли шансы на ничью до конца. Пропустили в компенсированное время, но моментально могли сделать счёт 3:3. Не повезло. А так по движению «Рубин» оставил приятное впечатление.



Если в чемпионате «Рубину» уже трудно будет претендовать на высокие места, то в Кубке России всё возможно. Надо проходить стадию за стадией. И уж точно надо справляться с «Ротором», которому, честно говоря, кубковая игра и не очень сейчас нужна. Да и просто «Рубин» значительно сильнее — по всем параметрам. К тому же казанцы играют у себя.



Я бы поставил на убедительную победу команды Слуцкого. Хорошая ставка с форой (-1). По силам в два мяча и крупнее выиграть Казани», — сказал Титов.

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