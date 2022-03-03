«Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Трактора» в основное время за 1.67.
«А в Челябинске всё спокойненько. Как и ожидалось, особого преимущества у «Трактора» не было, но всё равно, как ожидалось, челябинцы в итоге победили, пусть и с весьма скромным преимуществом. Оно было скромным во всем – и по счету, и по статистическим показателям, по некоторым и вовсе не было. Но уральцы в этом сезоне выиграли большое число матчей, в которых вроде бы не имели никакого преимущества. Выиграли и на этот раз.
Прогноз Максима Лебедева на 2-й матч серии «Металлург» — «Барыс».
Что будет дальше и конкретно во второй игре? На мой взгляд, ничего нового мы не увидим. «Трактор» вообще выигравший состав ни трогать, ни тасовать не станет. У «Нефтехимика» возможны локальные изменения, но особого прибытка к игре они не принесут. Неоткуда нижнекамцам усиливаться, они и первую игру на пределе своих возможностей провели, тогда как у «Трактора» запас прочности еще явно был.
Предположу, что и второй матч завершится так же, как и первый, – в общем и целом. В итоге, конечно, преимущество хозяев в счёте может быть немного больше, скорее всего, и будет, если челябинцы уйдут от закрытого формата игры. Если останутся в прежнем формате, вновь внешне все будет на тоненького, и вновь челябинцы победят в одну шайбу.
А разве в плей-офф больше нужно? Особенно когда собрался по нему идти далеко», — сказал Лебедев.
Почему «Трактор» и «Нефтехимик» вновь покажут результативный хоккей?
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