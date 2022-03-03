«АЗ Алкмар» — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на матч Кубка Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Нидерландов «АЗ Алкмар» — «Аякс».



Ставка: победа «Аякса» за 1.70.



«Аякс» очень редко допускает две осечки подряд. А тут ещё полуфинал Кубка Нидерландов. Мне кажется, что в этой связи «Аякс» остаётся фаворитом. Но коэффициент на его победу не так высок. Поэтому я бы предложил другой вариант.

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Такие матчи, как сейчас, проходят в очень результативной и бескомпромиссной борьбе, несмотря даже на фаворита. «Аякс» проиграл последний матч на выезде, а «АЗ Алкмар» находился в неплохой форме. Но в два поражения подряд я не верю. Хотя «Аякс» уже заканчивал два мяча подряд со счётом 0:0.



Но полуфинал – это слишком высокие ставки. Ещё соперник более чем принципиальный. Поэтому предположу, что «Аякс» победит, а игра будет верховой», — сказал Нагучев.

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