«Интер» — «Салернитана»: прогноз Павла Занозина на игру Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 27-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Салернитана».
Ставка: победа «Салернитаны» с форой (+2.5) за 1.69.
«Хочу поговорить о матче «Интер» — «Салернитана». Мы видели недавнее миланское дерби. Хорошо его расписали. Матч был низовым и закончился со счётом 0:0.
«Интер» — «Салернитана»: во сколько начало, какой канал покажет?
Матч «Интера» с «Салернитаной» тоже не должен получиться каким-то сверхъестественным. Понятно, что «Салернитана» на последнем месте, у нее почти нет шансов на сохранение места в Серии А, а «Интер» борется за чемпионство.
Главное, что «Интер» надеется на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, а для этого надо обыгрывать «Ливерпуль». Матч будет 8 марта, и никакая «Салернитана» не интересна миланскому клубу. Все мысли о том, как обыграть команду Клоппа.
Думаю, что «Интер» сыграет максимально спокойно, потратит как можно меньше сил и не станет выкладываться ни в коем случае. Это позволяет нам сделать ставки в пользу «Салернитаны».
Понятно, что даже на Х2 ставить рискованно, а вот вариант с форой (+2.5) выглядит очень интересно. Думаю, что крупной победы «Интера» здесь ждать не стоит», — сказал Занозин.
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