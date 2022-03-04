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«Интер» — «Салернитана»: прогноз Павла Занозина на игру Серии А

«Интер» — «Салернитана»: прогноз Павла Занозина на игру Серии А
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Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 27-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Салернитана».

Ставка: победа «Салернитаны» с форой (+2.5) за 1.69.

«Хочу поговорить о матче «Интер» — «Салернитана». Мы видели недавнее миланское дерби. Хорошо его расписали. Матч был низовым и закончился со счётом 0:0.

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Матч «Интера» с «Салернитаной» тоже не должен получиться каким-то сверхъестественным. Понятно, что «Салернитана» на последнем месте, у нее почти нет шансов на сохранение места в Серии А, а «Интер» борется за чемпионство.

Главное, что «Интер» надеется на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, а для этого надо обыгрывать «Ливерпуль». Матч будет 8 марта, и никакая «Салернитана» не интересна миланскому клубу. Все мысли о том, как обыграть команду Клоппа.

Думаю, что «Интер» сыграет максимально спокойно, потратит как можно меньше сил и не станет выкладываться ни в коем случае. Это позволяет нам сделать ставки в пользу «Салернитаны».

Понятно, что даже на Х2 ставить рискованно, а вот вариант с форой (+2.5) выглядит очень интересно. Думаю, что крупной победы «Интера» здесь ждать не стоит», — сказал Занозин.

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