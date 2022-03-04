Кубок России-2021/2022: результаты жеребьёвки, все пары 1/4 финала, кто с кем сыграет

Сегодня, 4 марта состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Борьбу за трофей продолжают три представителя ФНЛ, а также пять клубов РПЛ.

Эксперты назвали фаворита Кубка России после жеребьёвки 1/4 финала.

Итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России по футболу:



ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва);

«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань);

«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

Клубы, указанные в парах первыми, сыграют в четвертьфиналах Кубка России на своих полях. Все матчи 1/4 финала пройдут с 19 по 21 апреля. Полуфиналы запланированы на 11 мая, а решающий матч турнира должен пройти 29 мая.



Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив», который вчера проиграл «Енисею» со счётом 0:4 и покинул нынешний розыгрыш турнира.

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