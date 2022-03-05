«Бавария» — «Байер»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» – «Байер».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.17.

«Бавария» сейчас может воспользоваться не лучшим состоянием дортмундской «Боруссии» и обеспечить себе перевес в таблице, который невозможно отыграть. Мало кто верит, что «Боруссия» способна отыграть восемь очков, но 10 и более уже точно убьют интригу.

«Бавария» — «Байер»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

«Байер» — соперник интересный. Он никогда не пытается играть от обороны, команда смелая, яркая, много забивает (63 мяча в 25 турах). А в последних пяти матчах 19 мячей забили леверкузенцы, была гостевая победа в Дортмунде — 5:2. Если «Байер» ловит кураж, то с ним всем сложно. «Бавария» должна это понимать.



Но всё-таки опыта у мюнхенцев больше, индивидуального класса тоже. Думаю, что «Бавария» не позволит себе осечку, тем более «Байер» довольно удобен для неё. Он будет раскрываться, и хозяева его подловят. Голов должно быть много. Вполне может быть счёт 4:2, 5:3, 5:2.



Поставлю на победу «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча. Уверен в ставке на 8 из 10».

Главный тренер «Байера»: Азмун пока не на уровне нашего стартового состава.

Директор «Ньюкасла»: у Абрамовича несправедливо отбирают «Челси».

Французская Лига 1 перестала транслировать матчи в России.