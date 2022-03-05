«Рома» — «Аталанта»: ставка Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.

«Аталанта», похоже, преодолела мини-кризис: она прошла раунд в Лиге Европы, победив «Олимпиакос», в последнем туре разгромила «Сампдорию». Готова команда Гасперини включиться в борьбу за места в Лиге чемпионов, да даже за чемпионство.

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По потерянным от первого места всего семь очков, а лидеры стабильно не играют. «Рома» в трёх очках от «Аталанты», но в ней не чувствуется способности ввязаться в настоящую борьбу. «Рома» часто теряет очки на ровном месте, дарит их аутсайдерам. «Аталанта» выглядит более зрелой командой, на мой взгляд.



В первом круге «Рома» на контратаках просто растерзала «Аталанту». Это, наверное, был один из худших матчей «Аталанты» в сезоне. И впереди не реализовывали, и раз за разом проваливались сзади. Сейчас всё будет несколько иначе. Вряд ли «Аталанта» будет настаивать на том, чтобы владеть территорией, она сыграет более компактно. Здесь уже «Роме» на правах хозяина надо будет лезть вперёд, «Аталанте» это будет удобно.



Я поставлю на то, что «Атланта» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Может и победить 2:1 или 2:0, и ничью 1:1 не исключал бы. Уверен в ставке на 8 из 10».

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