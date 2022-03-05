«Нефтехимик» — «Трактор»: ставка Максима Лебедева на матч 1/8 финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Трактор».

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.40.

Ставка 2: победа челябинцев в основное время за 1.99.

«После двух челябинских матчей «Нефтехимик» имеет полное право с чистой совестью заявить, как героиня популярного некогда анекдота: «Ну, извини, не шмогла». К «маленьким татарам» не придраться: они рвут постромки, выжимая из себя всё, что только можно, и ещё чуть-чуть.

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Только этого всего, увы, хватает сейчас лишь на то, чтобы проиграть «Трактору», во-первых, достойно, а во-вторых, с минимальным отставанием. При этом меня тревожат смутные сомнения, что челябинцы в этом плей-офф ещё не начинали играть по-настоящему, как бы Сергей Гимаев ни пытался всех в этом разубедить.



Думаю, что и в Нижнекамске общая картина не изменится. «Нефтехимик», безусловно, на глазах своих болельщиков вынет из себя все внутренние резервы. Но если «Трактор» прибавит хотя бы чуть-чуть, то этого будет вполне достаточно для третьей победы в серии. И будет эта победа вновь выглядеть чуть ли не случайной, поскольку по всем основным статистическим показателям соперники окажутся достойными друг друга. Вот только «Трактор» опять победит. Скорее всего, в основное время, в весьма низовом матче (вряд ли тотал превысит 4.5 шайбы) и снова с преимуществом в одну шайбу. Либо в две, но в этом случае вторая влетит в пустые ворота на последних секундах.



Кто-то видит тут серьёзное противостояние, а мне кажется, что «Трактор» играет «Нефтехимиком», как кошка играет мышью».

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