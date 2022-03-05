«Реал» — «Реал Сосьедад»: фрибет 2000 рублей к матчу Примеры
Поделиться
5 марта пройдёт первый матч испанской Примеры между «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.
Комментарии
- 5 марта 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:32
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 4 марта 2022
-
19:00
-
18:33
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
Партнерский контент