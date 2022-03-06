«Эльче» — «Барселона»: ставка Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.26.
«Сегодня обсуждаем Примеру, а именно матч «Эльче» — «Барселона».
Приятно констатировать факт, что «Барселона» постепенно возвращается. Уже много сравнений между Хави и Пепом Гвардиолой, но не в стиле футбола, а в значении для команды. За короткий срок удалось поменять «Барселону». Помогло и трансферное окно.
Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Спартак».
После зимних трансферов «Барселона» забивает много. Обамеянг перезапускает свою карьеру. Адама Траоре сложнее всего было представить в «Барселоне», но он влился. Это совсем не барселоновский футболист, но пока выглядит здорово. Люк де Йонг забивает, а ведь от него хотели избавиться.
«Эльче» неприятная команда для «Барселоны». Уверен, она закроется в этом матче. Будет привычный футбол, когда «Барселона» играет с середняками или аутсайдерами. У «Эльче» и в последних матчах было не всегда всё в порядке. Думаю, что все российские болельщики видели гол Понсе, который стал важным в последних матчах «Эльче», но у этой команды всё равно есть проблемы.
Меня удивил большой коэффициент на победу «Барселоны». Он примерно 1.50. Предлагаю развить эту тему. Ставим на победу «Барселоны» с форой (-1.5). Коэффициент больше двух. Учитывая, что «Барса» прошла тяжёлый календарь, забивая всем по четыре гола, в том числе и «Наполи», то и здесь игра вполне может быть результативной».
«Эльче» — «Барселона»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Валерий Баринов: поражение «Локомотива» в Кубке — позор. Бегство Гисдоля — предательство.
- 6 марта 2022
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 5 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:32
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00