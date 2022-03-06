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«Бетис» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Бетис» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

«Атлетико» снова почувствовал свою мощь, свою силу. Да, не удалось немного дожать «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, хотя футбол показал хороший, а единственный момент «МЮ» превратился в гол. Потом «Атлетико» выиграл у «Сельты» в чемпионате Испании. В общем, у «Бетиса» сейчас не самый удачный момент.

В Кубке Испании с трудом удалось пройти «Райо Вальекано». В первой игре была победа со счётом 2:1, а во втором матче с трудом ушёл от поражения, забив в компенсированное время. До этого был тяжёлый матч с «Зенитом». У «Бетиса» сейчас матчей много. «Атлетико» с физической точки зрения выглядит предпочтительнее, чем севильский клуб.

Понятно, что у «Атлетико» есть ротация, большая скамейка запасных. С другой стороны, «Бетис» играет дома и почувствует поддержку своих болельщиков. Однако «Атлетико» сейчас выглядит увереннее и нащупал свою игру.

Думаю, что в этом матче «Атлетико» не проиграет. Можно рассмотреть победу «Атлетико» с форой (0), но я бы обратил внимание на Х2 и ТМ 3.5 мяча за 1.93. Не верю, что на данный момент «Бетис» обязательно должен обыграть «Атлетико».

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