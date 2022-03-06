«Наполи» — «Милан»: прогноз Егора Титова на центральный матч 28-го тура Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» – «Милан».

Ставка: победа «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

«Три команды сейчас ведут борьбу за чемпионство в Италии. Это «Наполи» и две миланские команды. Но в последнее время ни одна из этих команд не убеждала в том, что она в полном порядке. «Милан» несколько матчей подряд не может выиграть, мало забивает. «Наполи», возможно, переломил ситуацию, выиграв в Риме у крепкого «Лацио» — 2:1. Такие победы очень нужны на дистанции сезона, они добавляют сил и уверенности. Именно поэтому для меня «Наполи» здесь будет фаворитом. Кроме всего прочего, он ведь и дома играет.



У «Милана» всё не очень здорово в атаке. Возможно, Ибрагимовича не хватало. Сейчас он может появиться на поле, но, скорее всего, на короткий отрезок. Нет человека, который взял бы игру на себя впереди. Ни Диас, ни Ребич, ни Леао, ни Жиру на постоянной основе команду не тянут. И это может сказаться в таком важном матче.



Я рискну поставить на победу «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча. Довольно редко в этом сезоне матчи грандов Серии А получаются результативными. И здесь больше ожидаю позиционной игры, но отдаю преимущество «Наполи». Уверен в ставке на 8 из 10».