«Наполи» — «Милан». В споре Спаллетти и Пиоли победит «Интер»

6 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех миланцев оценён экспертами в 3.82. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Милан» 6 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» (06.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Еврокубковые соревнования, Кубок Африки и матчи отбора ЧМ-2022 оставили особые впечатления. Весна обещает быть не менее захватывающей. 6 марта в чемпионате Италии состоятся шесть встреч 28-го тура. В самой поздней из них «Наполи» примет «Милан». Начало — в 22:45 мск.

В последних восьми турах Серии А неаполитанцы не потерпели ни одного поражения. Сыграли вничью с «Ювентусом», «Кальяри» и «Интером» (во всех встречах 1:1). Победы одержали над «Сампдорией» (1:0), «Болоньей» (2:0), «Салернитаной» (4:1), «Венецией» (2:0) и «Лацио» (2:1). Благодаря таким результатам вернулись в чемпионскую гонку. Отстают от лидирующего «Интера» всего на один балл, как и «Милан».



С римлянами противостояние выдалось очень драматичным, все голы были забиты во втором тайме. Лоренцо Инсинье открыл счёт на 62-й минуте с передачи Элифа Элмаса. Однако оппонент активно атаковал и сравнял счёт на 88-й минуте. Упускать победу под занавес встречи подопечные Лучано Спаллетти не захотели, на 94-й минуте забил Фабиан Руис с передачи капитана команды.



После победы над бело-небесно-голубыми Спаллетти эмоционально подвёл итоги. Главный тренер заявил, что у его коллектива есть характер, и обосновал мирный исход с «Кальяри» в матче 26-го тура Серии А хорошей формой оппонента. В том числе привёл в пример победу красно-синих над «Торино» на выезде.

Однако нельзя не отметить спад результативности партенопейцев. Недавно они вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Сначала сыграли вничью, а затем потерпели поражение от каталонской «Барселоны» (1:1 и 2:4). В обеих встречах выглядели явными аутсайдерами, атаковали мало и только успевали отбиваться от штурмующего ворота противника.



У «Милана» ситуация не сильно отличается. В последних пяти встречах он тоже выступил здорово и без поражений. Тем не менее вничью сыграл с «Ювентусом» (0:0), «Салернитаной» (2:2) и «Удинезе» (1:1). Победы одержал над мощным «Интером» (2:1) и «Сампдорией» (1:0). Успех во встрече с «нерадзурри» добыл благодаря волевым качествам и индивидуальном мастерству Оливье Жиру и Мика Меньяна.

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Впрочем, выдав великолепный матч, французский нападающий перестал радовать результативностью. За три последних встречи чемпионата Италии не забил ни одного мяча, зато создал много моментов для партнёров. В грядущей встрече может принять участие другой бомбардир «россонери» — Златан Ибрагимович. Из-за травмы швед не появлялся на поле с 23 января.

40-летний футболист провёл индивидуальную тренировку и не факт, что получит игровое время. Но процесс восстановления — уже хорошая новость. Он является любимчиком фанатов неспроста. Помимо отличных лидерских качеств, обладает львиным стремлением к успеху. Недавно даже заявил, что не закончит карьеру, пока не выиграет трофей с «Миланом».



Несмотря на кадровые потери, миланцы выглядят очень уверенно. Часто им не хватает реализации моментов, потому играют вничью с крепкими оппонентами. С качеством футбола проблемы отсутствуют. В первой полуфинальной встрече Кубка Италии с «Интером» (0:0) были на голову сильнее противника. Весь матч атаковали и были очень близки к успеху.

Нас ждёт противостояние разноплановых дружин. Неаполитанцы предпочитают играть вторым номером с крепкими оппонентами. Такой тактикой уже обыгрывали миланцев в последнем очном противостоянии (1:0). Однако схема срабатывает не всегда, о чём свидетельствуют ничейные результаты в последних встречах Серии А и провал на евроарене.



«Россонери», напротив, чаще выступают первым номером и заставляют оппонентов играть по своим правилам. Единственный минус — подводит реализация. Таким образом, сыграли вничью с «Ювентусом» в матче 23-го тура чемпионата Италии (0:0) и «Интером» (тоже 0:0) в Кубке страны. Смотрелись намного лучше противников, но результативностью не порадовали. Думаем, можно взять ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Милан» 6 марта 2022 года

Коллективы находятся в равных условиях, до лидирующего «Интера» рукой подать. Потому обстановка сильно накалена, цена каждого балла велика. Учитывая возможности обеих команд и историю последнего очного противостояния, поставим на нерезультативный исход встречи. Победа «Наполи» над «Лацио» и «Милана» над «Интером» — выходящие из ряда вон случаи. Излюбленные цифры на табло для обоих — 1:1.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

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