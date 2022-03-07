«Краснодар» — «Урал»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Урал» в 20-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.93.



«Это главная загадка тура. Как «Краснодар» будет выглядеть без своих легионеров — исключительно с российскими футболистами с игроками сборных Белоруссии и Армении (Мартынович и Сперцян) — никто не поймет.

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Это шанс для молодежи показать себя в данной ситуации, шанс влюбить в себя краснодарскую публику. Даже несмотря на отсутствие легионеров, есть Ионов, Черников, Кривцов, Ильин, в обороне сыграют Мартынович и Сорокин. Я его слепила из того, что было. Как-то соберется «Краснодар» на оставшиеся встречи чемпионата.



«Урал» с трудом добирался до Краснодара — самолётом до Сочи, а потом поездом до Краснодара. Тоже логистика непростая.



В плане прогноза очень непростой матч. У «Краснодара» оставшиеся игроки в строю. У «Урала» не сыграют Егорычев, Колесниченко, Гогличидзе из-за дисквалификации. Кулаков покинул команду, а это капитан и лидер. Наверное, надо выходить и просто играть. А это значит — ждем голы. «Урал» в первом круге проиграл крупно, но не совсем заслуженно. Сейчас такая ситуация, что можно отбросить весь негатив в сторону и на 2 часа погрузиться в футбол. Это первый матч для «Краснодара» без Фарке. Может, на его багаже что-то получится, на сборах «Краснодар» был неплох», — сказал Генич.

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