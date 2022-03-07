«Атлетик» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Леванте».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.01.



«За «Леванте» интересно наблюдать. Валенсийская команда идёт на последнем месте с большим отрывом от предпоследнего, но она нашла свою игру, проявляет характер и набрала семь очков за три последних тура. Думаю, что даже в Бильбао «Леванте» даст достойный бой.

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В домашних матчах «Атлетика» очень часто выигрывает ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого. Так было, в частности, в каждом из трёх последних туров. За это время в матчах с участием «Атлетика» было забито 3 гола в первых таймах и 10 голов — во вторых таймах.



В играх «Леванте» же за тот же период был 1 гол в первых таймах и 5 голов во вторых таймах. И каждый раз второй тайм оказывался результативнее первого. Думаю, так будет и в этот раз. Обеим командам нужна победа, никто не согласится на ничью. Так что вероятность голов в концовке очень велика.



Тут можно поставить и на гол после 76-й минуты, и на тотал больше 1.5 гола во втором тайме, и на то, что второй тайм окажется результативнее первого», — сказал Вишневский.

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