«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Ровшана Аскерова на игру АПЛ

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».



Ставка: гол Ришарлисона за 4.00.



«По потерянным очкам «Тоттенхэм» Антонио Конте — четвёртый в АПЛ. Но по набранным идёт седьмым. И потому победа над кризисным «Эвертоном» с неопытным тренером Лэмпардом, хоть и прошедшим школу «Челси», ему необходима. Иначе вернуться в приличные турниры уровня ЛЧ шансов не будет. «Эвертон» же уже опустился в зону вылета из АПЛ. Хотя команда борется.

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Чего стоит достойный матч с «Манчестер Сити» на «Гудисон парке»: 82 минуты отчаянной борьбы, но всё равно 0:1. В последний раз «Эвертон» выигрывал у «Лидса», который тоже отчаянно бьётся за выживание в АПЛ (3:0). И было это 12 февраля. После этого два поражения от «Саутгемптона» и «Сити» с общим счётом 0:3. Выход в четвертьфинал Кубка Англии как-то скрашивает безрадостную картину. Но игра с лондонцами обещает быть упорной.

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка, уступив «Мидлсбро», но на его счету скальп чемпиона. Так что в нужный момент Кейн и Ко вполне могут собраться и выдать нужный результат. Впрочем, история с 0:1 от «Бёрнли» показывает, что и оступиться «Тоттенхэм» может в любой момент. «Эвертон» очень надеется на Ришарлисона. Понадеюсь на него и я», — сказал Аскеров.

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