«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Ровшана Аскерова на игру АПЛ

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».
Ставка: гол Ришарлисона за 4.00.
«По потерянным очкам «Тоттенхэм» Антонио Конте — четвёртый в АПЛ. Но по набранным идёт седьмым. И потому победа над кризисным «Эвертоном» с неопытным тренером Лэмпардом, хоть и прошедшим школу «Челси», ему необходима. Иначе вернуться в приличные турниры уровня ЛЧ шансов не будет. «Эвертон» же уже опустился в зону вылета из АПЛ. Хотя команда борется.
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер».
Чего стоит достойный матч с «Манчестер Сити» на «Гудисон парке»: 82 минуты отчаянной борьбы, но всё равно 0:1. В последний раз «Эвертон» выигрывал у «Лидса», который тоже отчаянно бьётся за выживание в АПЛ (3:0). И было это 12 февраля. После этого два поражения от «Саутгемптона» и «Сити» с общим счётом 0:3. Выход в четвертьфинал Кубка Англии как-то скрашивает безрадостную картину. Но игра с лондонцами обещает быть упорной.
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка, уступив «Мидлсбро», но на его счету скальп чемпиона. Так что в нужный момент Кейн и Ко вполне могут собраться и выдать нужный результат. Впрочем, история с 0:1 от «Бёрнли» показывает, что и оступиться «Тоттенхэм» может в любой момент. «Эвертон» очень надеется на Ришарлисона. Понадеюсь на него и я», — сказал Аскеров.
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ».
Гари Невилл: Гвардиола указал Рангнику на его место.
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».
- 7 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:16
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45