«Бавария» — «Зальцбург»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Зальцбург» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.82.



«Возвращается Лига чемпионов. Ответные матчи 1/8 финала. «Бавария» дома сыграет с австрийским «Зальцбургом». Изначально, когда состоялась жеребьёвка, казалось, что у «Баварии» не будет никаких проблем с проходом этого соперника. Но жизнь распорядилась иначе. У «Баварии» выбыл Мануэль Нойер и возникли проблемы с составом и игрой.

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Такого вратаря щелчком пальца заменить нереально, поэтому «Баварии» придётся напрячься. К этому матчу придётся отнестись максимально серьёзно. Состояние у «Баварии» хорошее. Подготовка именно к этой игре уже давно ведётся.



Верю, что «Бавария» мощно сыграет на своём поле. Победа «Баварии» с форой (-2) за 1.81 представляется мне идеальной ставкой на этот матч. Коэффициент уверенности 8 по 10-балльной системе, тем более что есть шанс расхода», — сказал Андронов.

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