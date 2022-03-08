«Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.18.



«Данная серия рискует превратиться из жутко интригующей в банальную гостевую, вроде той, что в прошлом сезоне начали, а в нынешнем закончили «Ак Барс» и «Авангард», победив в гостях девять матчей подряд. И виновником этого превращения, если оно всё-таки случится, станет дедушка Ерёменко, который в свои без малого 42 года никак не расстанется с титулом первого вратаря «Динамо» и не уйдёт на пенсию. Но именно его не хватало москвичам, что и доказал результат третьего матча серии.

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Теперь вопрос заключается в том, насколько дедушки хватит. Вратари в хоккее, как известно, – люди железные, потому что, в отличие от полевых игроков, вообще со льда не уходят. Но, как говорил другой дедушка – Тихонов, «природу не обманешь». И теперь главным вопросом этой серии становится вопрос восстановления динамовского вратаря. Сумеют бело-голубые восстановить Сашу – возвращаться им домой при ничейном счёте. Не сумеют – и серия будет почти что проиграна.



Лично я, безумно уважая Андрея Разина и, безусловно, оценивая его грандиозную работу в этом сезоне, всё-таки предположу, что бело-голубые своего ветерана в состояние «полного стояния» к четвёртому матчу приведут. А это означает, что больше одной шайбы череповчане им снова не забросят. В свою очередь, динамовцы выстрадают немного больше, и счёт в серии станет равным.



Но на все оставшиеся матчи Еременко всё равно не хватит. А значит, самое интересное в этой серии ещё впереди», — сказал Лебедев.

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