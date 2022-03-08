«Динамо» Мн — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск – СКА.
Ставка: победа СКА в основное время за 1.55.
«Вот и ещё одна серия подходит к своему логическому завершению, наглядно демонстрируя «разницу потенциалов» между клубами Западной конференции. Кроме отдельно взятого второго периода первого матча, к минчанам никаких претензий нет. Они и без того, считайте, свились в нитку и прыгнули выше головы. Но даже в этом прыжке, в его верхней точке, они пока не способны конкурировать со СКА – по крайней мере, на протяжении не отдельно взятого матча регулярного чемпионата, а целой серии плей-офф.
Поэтому достаточно смело могу предположить, что серия эта закончится в Минске, и закончится в четвёртом матче. Можно много говорить и о своих болельщиках, и о преимуществе своей площадки, но ко всем уже имеющимся проблемам «зубров» теперь добавляется и психологическая. Им вроде как больше нельзя проигрывать, а это почти автоматически означает, что они проиграют. И нам снова не за что будет их упрекать, они снова будут выворачиваться наизнанку, пластаться и прыгать выше головы. Но в итоге всё равно уступят, снова, скорее всего, с минимальной разницей в счёте. Но уступят в основное время, и это будет их последнее поражение в текущем сезоне», — сказал Лебедев.
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